ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

УЕФА назвал лучший гол Евро-2020

Новина українською →
Европа, Среда 14 июля 2021 22:51
УЕФА назвал лучший гол Евро-2020 Фото: УЕФА назвал лучший гол Евро-2020 (twitter.com/EURO2020)
Автор: Сергей Пышкин

Нападающий сборной Чехии Патрик Шик стал победителем в номинации лучшего гола Евро-2020. Футболист попал в ворота другой команды из центра поля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram-аккаунт УЕФА.

Стоит отметить, что лучший гол Евро-2020 состоялся во время матча сборных Шотландии и Чехии.

Чешский нападающий Патрик Шик попал в ворота соперников с 45,5 метра, что является лучшим результатом из всех чемпионатов Европы, начиная с 1980 года (именно с этого года УЕФА начала вести статистику).

Украинский футболист Андрей Ярмоленко, который эффектно забил мяч в ворота Нидерландов также попал в список претендентов.

Читайте РБК-Украина в Google News
УЕФА евро 2020 Футбол
NEWS
В Грузии осудили двух украинцев за нарушение границы. МИД Украины отреагировал
В Грузии осудили двух украинцев за нарушение границы. МИД Украины отреагировал
DAILY
Мирный развод. Почему Аваков ушел в отставку и будут ли другие ротации во власти
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Мирный развод. Почему Аваков ушел в отставку и будут ли другие ротации во власти