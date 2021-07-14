УЕФА назвал лучший гол Евро-2020

Нападающий сборной Чехии Патрик Шик стал победителем в номинации лучшего гола Евро-2020. Футболист попал в ворота другой команды из центра поля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram-аккаунт УЕФА .

Стоит отметить, что лучший гол Евро-2020 состоялся во время матча сборных Шотландии и Чехии.

Чешский нападающий Патрик Шик попал в ворота соперников с 45,5 метра, что является лучшим результатом из всех чемпионатов Европы, начиная с 1980 года (именно с этого года УЕФА начала вести статистику).

Украинский футболист Андрей Ярмоленко, который эффектно забил мяч в ворота Нидерландов также попал в список претендентов.