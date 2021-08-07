УАФ підтвердила призначення Реброва новим тренером збірної України з футболу
Голова комітету збірних УАФ Мирон Маркевич підтвердив призначення Сергія Реброва новим тренером збірної України з футболу. Його призначать 9 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтер'ю Маркевича Meta-ratings.com.ua.
"Хочу побажати Сергію Реброву, якого 9 серпня призначать новим головним тренером національної збірної України, успіхів. Він на мою підтримку завжди може розраховувати", - сказав Маркевич.
Також Маркевич заявив про своє рішення завершити роботу на посаді глави комітету національних збірних України.
"Вважаю, що вірою і правдою служив українському футболу п'ять років, займаючи цю посаду в УАФ", - додав він.
Раніше стало відомо, що новим тренером збірної України з футболу може стати Сергій Ребров.
Він замінить Андрія Шевченка, у якого закінчився п'ятирічний контракт.