УАФ подтвердила назначение Реброва новым тренером сборной Украины по футболу

Глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич подтвердил назначение Сергея Реброва новым тренером сборной Украины по футболу. Его назначат 9 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интерью Маркевича Meta-ratings.com.ua .

"Хочу пожелать Сергею Реброву, которого 9 августа назначат новым главным тренером национальной сборной Украины, успехов. Он на мою поддержку всегда может рассчитывать", - сказал Маркевич.

Также Маркевич заявил о свом решении завершить работу на посту главы комитета национальных сборных Украины.

"Считаю, что верой и правдой служил украинскому футболу пять лет, занимая эту должность в УАФ", - добавил он.