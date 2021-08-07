УАФ подтвердила назначение Реброва новым тренером сборной Украины по футболу
Глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич подтвердил назначение Сергея Реброва новым тренером сборной Украины по футболу. Его назначат 9 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интерью Маркевича Meta-ratings.com.ua.
"Хочу пожелать Сергею Реброву, которого 9 августа назначат новым главным тренером национальной сборной Украины, успехов. Он на мою поддержку всегда может рассчитывать", - сказал Маркевич.
Также Маркевич заявил о свом решении завершить работу на посту главы комитета национальных сборных Украины.
"Считаю, что верой и правдой служил украинскому футболу пять лет, занимая эту должность в УАФ", - добавил он.
Ранее стало известно, что новым тренером сборной Украины по футболу может стать Сергей Ребров.
Он заменит Андрея Шевченко, у которого закончился пятилетний контракт.