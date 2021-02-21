Став відомий переможець Australian Open-2021

Перша ракетка світу Новак Джокович став переможцем Australian Open-2021. У фіналі він у трьох сетах обіграв представника Росії Данила Медведєва.

Про це повідомляє прес-служба змагань .

Серб став другим після Рафаеля Надаля тенісистом, що перемагав на одному "Шоломі" дев'ять разів (іспанець - 13-разовий чемпіон "Ролан Гаррос").

Він виграв черговий Australian Open через 13 років після першого, ні разу не програвши на турнірі після півфіналу.

За загальною кількістю "Шоломів" Джокович скоротив до двох відставання від рекордсменів Роджера Федерера і Рафаеля Надаля.