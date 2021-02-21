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Стал известен победитель Australian Open-2021

Новина українською → Мельбурн, Воскресенье 21 февраля 2021 12:52
Стал известен победитель Australian Open-2021 Фото: Новак Джокович (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Первая ракетка мира Новак Джокович стал победителем Australian Open-2021. В финале он в трех сетах обыграл представителя России Даниила Медведева.

Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Серб стал вторым после Рафаэля Надаля теннисистом, побеждавшим на одном "Шлеме" девять раз (испанец - 13-кратный чемпион "Ролан Гаррос").

Он выиграл очередной Australian Open через 13 лет после первого, ни разу не проиграв на турнире после полуфинала.

По общему числу "Шлемов" Джокович сократил до двух отставание от рекордсменов Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

Напомним, пятая ракетка мира Элина Свитолина уступила представительнице США Джессике Пегуле в 1/8 финала Australian Open. Матч длился почти два часа и завершился со счетом 4:6, 6:3, 3:6.

Первая ракетка Украины не смогла повторить свой лучший результат на Australian Open. В 2018 и 2019 годах Элина выходила в четвертьфинал турнира, а в прошлом году вылетела в третьем раунде, уступив Гарбинье Мугурусе.

Ранее двое украинских теннисистов Сергей Стаховский и Марта Костюк проиграли свои стартовые матчи Australian Open-2021.

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