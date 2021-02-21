Стал известен победитель Australian Open-2021

Первая ракетка мира Новак Джокович стал победителем Australian Open-2021. В финале он в трех сетах обыграл представителя России Даниила Медведева.

Об этом сообщает пресс-служба соревнований .

Серб стал вторым после Рафаэля Надаля теннисистом, побеждавшим на одном "Шлеме" девять раз (испанец - 13-кратный чемпион "Ролан Гаррос").

Он выиграл очередной Australian Open через 13 лет после первого, ни разу не проиграв на турнире после полуфинала.

По общему числу "Шлемов" Джокович сократил до двух отставание от рекордсменов Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.