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У збірній України ще три гравці з COVID-19. Матч зі Швейцарією під питанням

Автор: Вера Олейник

Ще три футболісти збірної України - голкіпер Дмитро Різник та захисники Едуард Соболь і Євген Макаренко - заразилися коронавірусом. Проведення матчу Ліги націй проти Швейцарії знаходиться під питанням.

Про це інформує офіційний сайт Української асоціації футболу.

Напередодні ввечері всі тести гравців збірної України показали негативний результат, але сьогодні вранці з лабораторії прийшла додаткова інформація. Як виявилося, тести трьох футболістів головної команди країни мали статус умовно негативних. Після додаткового дослідження всі троє відразу ж були ізольовані у своїх готельних номерах.

Наразі очікується рішення місцевої влади щодо можливості проведення поєдинку.

Матч шостого туру групового етапу Ліги націй Швейцарія - Україна запланований на вівторок, 17 листопада, в Люцерні. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що це не перший випадок зараження коронавірусом у розташуванні збірної. Перед матчем з Німеччиною відразу четверо гравців національної команди інфікувалися - Андрій Ярмоленко, Віктор Циганков, Сергій Сидорчук та Віктор Коваленко.

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