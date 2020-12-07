Збірна України дізналася своїх суперників на шляху до ЧС-2022

Збірна України під час жеребкування дізналася своїх суперників у відборі на чемпіонат світу-2022 в Катарі. Команда Андрія Шевченка була посіяна до другого кошика за підсумками листопадового рейтингу ФІФА.

"Синьо-жовті" потрапили до групи D, яка складається з п'яти команд. З першого кошика, де, як водиться, були зібрані найсильніші команди, у суперники попалася Франція, з третьої - Фінляндія, четвертого - Боснія та Герцоговина, останнім суперником став Казахстан.

Календар матчів за участю нашої національної команди буде відомий пізніше. Відбір, де розігруватимуться 13 путівок, має стартувати в березні 2021 року, а завершитися матчами плей-офф у березні 2022 року.

Збірна України в загальній сумі взяла участь в шести відборах до світової футбольної першості, куди їй вдалося потрапити одного разу і було це 14 років тому. "Синьо-жовті" під керівництвом Олега Блохіна за тур до кінця відбору першими з усіх європейських команд забезпечили собі впевнене перше місце і путівку до Німеччини.

Нагадаємо, ФІФА вже опублікувала розклад матчів чемпіонату світу 2022 року.