Збірна України отримала повноцінного головного тренера
Сьогодні відбулось засідання виконкому Української асоціації футболу під час якого було обрано головного тренера національної збірної країни. Ним став колишній виконувач обов’язків Олександр Петраков.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УАФ.
Президент УАФ Андрій Павелко запропонував Петракову посаду на строк до 30 грудня 2022 року. Саме тоді завершується чемпіонат світу в Катарі. Водночас новий головний тренер збірної має можливість продовжити контракт до 30 липня 2024 року - на цикл відбору й фінальної частини Євро-2024.
"За цей час (поки Петраков був виконувачем обов’язків - ред.) команда не програла жодного матчу, звела до нічиєї поєдинок проти чинного чемпіона світу, збірної Франції, та виборола дві ключові виїзні перемоги над прямими конкурентами - збірними Фінляндії та Боснії і Герцеговини", - заявив Павелко.
Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що до сьогодні Петраков був виконувачем обов'язків, але після того, як він вчора вивів Україну у плей-офф відбору, його вирішили зробити тренером.