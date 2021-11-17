ru ua
Ср, 17 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Сборная Украины получила полноценного главного тренера

Новина українською →
Среда 17 ноября 2021 22:28
Сборная Украины получила полноценного главного тренера Фото: Александр Петраков (dynamo.kiev.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня состоялось заседание исполкома Украинской ассоциации футбола во время которого был избран главный тренер национальной сборной страны. Им стал бывший исполняющий обязанности Александр Петраков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Президент УАФ Андрей Павелко предложил Петракову должность на срок до 30 декабря 2022 года. Именно тогда завершается чемпионат мира в Катаре. В то же время новый главный тренер сборной имеет возможность продлить контракт до 30 июля 2024 года - на цикл отбора и финальной части Евро-2024.

"За это время (пока Петраков был исполняющим обязанности - ред.) команда не проиграла ни одного матча свела к ничьей поединок против действующего чемпиона мира, сборной Франции, и завоевала две ключевые выездные победы над прямыми конкурентами - сборными Финляндии и Боснии, а также Герцеговины", - заявил Павелко.

Напомним, что РБК-Украина писало о том, что до сих пор Петраков был исполняющим обязанности, но после того, как он вчера вывел Украину в плей-офф отбора, его решили сделать тренером.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины Украина Футбол
NEWS
Дуда о разговоре Меркель и Лукашенко: Польша не признает никаких договоренностей
Дуда о разговоре Меркель и Лукашенко: Польша не признает никаких договоренностей
DAILY
Раздел имущества. На каких условиях Коломойский уйдет из "Укрнафты"
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Раздел имущества. На каких условиях Коломойский уйдет из "Укрнафты"