Реал - Шахтар: що треба знати про матч першого туру Ліги чемпіонів

Донецька команда починає свій єврокубковий сезон

"Шахтар" на виїзді проведе матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Реала". Гра відбудеться в Мадриді на стадіоні "Альфредо Ді Стефано". Трансляція розпочнеться о 19:55, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Футбол 2". Букмекери не вірять в успіх донецької команди.

"Реал" не дарма називають "королівським клубом", який завжди грає в найпрестижнішому турнірі Європи. Вони - 13-кратні переможці Ліги чемпіонів, що є рекордом. Під керівництвом тренера Зінедіна Зідана вони тричі поспіль виграли турнір. Він перший наставник в історії, якому підкорилося таке досягнення.

Для "Шахтаря" це 15 старт в групі Ліги чемпіонів за 21 рік. За 6 разів команда починала виступи з перемог і поразок, ще двічі фіксувалася нічия.

Історія протистоянь

Команди вже зустрічалися між собою на груповому етапі Ліги чемпіонів в сезоні 2015/16. Обидва матчі, тоді ще підопічні Мірчі Луческу, програли. Перший поєдинок на "Сантьяго Бернабеу" завершився розгромною перемогою господарів поля - 4:0. У другому поєдинку на "Львів Арені" іспанці забили таку ж кількість голів, проте "гірники" не опустили рук і відповіли трьома - 4:3.

Кадрова ситуація

У "вершкових" чимало гравців знаходиться в лазареті. Чи не допоможе команді в матчі проти "гірників" Еден Азар, Дані Карвахаль, Альваро Одріосола, Мартін Едегор і капітан команди Серхіо Рамос.

У "Шахтаря" ще більші проблеми. Попри те, що всі тести на коронавірус були негативні, чи не полетіло в Мадрид більшість основних гравців. Повернувся в лад Андрій П'ятов, зате вибув з нього отримав травму Віктор Коваленко. Також Луїш Каштру все ще не зможе розраховувати на Матвієнко, Кривцова, Степаненко, Тайсона, Патріка і Мораеса.

Прогноз

Букмекери не вірять в успіх української команди. Перемога "Реала" оцінюється коефіцієнтом 1,25, тоді як успіх "Шахтаря" - 12,00. На нічию дають - 6,60.

Де дивитися

Зустріч відбудеться на клубній базі мадридської команди у Вальдебебасі, оскільки "Реал" зараз не грає на "Сантьяго Бернабеу" через реконструкцію арени. Невеликий стадіон названий на честь третього бомбардира в історії "королівського клубу" Альфредо Ді Стефано. Час початку зустрічі - 19:55 за київським часом.