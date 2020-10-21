Реал - Шахтер: что надо знать о матче первого тура Лиги чемпионов

Донецкая команда начинает свой еврокубковый сезон

"Шахтер" на выезде проведет матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала". Игра состоится в Мадриде на стадионе "Альфредо Ди Стефано". Трансляция начнется в 19:55, а смотреть поединок можна на телеканале "Футбол 2". Букмекеры не верят в успех донецкой команды.

"Реал" не зря называют "королевским клубом", который всегда играет в самом престижном турнире Европы. Они - 13-кратные победители Лиги чемпионов, что является рекордом. Под руководством тренера Зинедина Зидана они трижды подряд выиграли турнир. Он первый наставник в истории, которому покорилось такое достижение.

Для "Шахтера" это 15 старт в группе Лиги чемпионов за 21 год. По 6 раз команда начинала выступления с побед и поражений, еще дважды фиксировалась ничья.

История противостояний

Команды уже встречались между собой на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2015/16. Оба матча, тогда еще подопечные Мирчи Луческу, проиграли. Первый поединок на "Сантьяго Бернабеу" завершился разгромной победой хозяев поля - 4:0. Во втором поединке на "Львов Арене" испанцы забили такое же количество голов, однако "горняки" не опустили рук и ответили тремя - 4:3.

Кадровая ситуация

У "сливочных" немало игроков находится в лазарете. Не поможет команде в матче против "горняков" Эден Азар, Дани Карвахаль, Альваро Одриосола, Мартин Эдегор и капитан команды Серхио Рамос.

У "Шахтера" еще большие проблемы. Несмотря на то, что все тесты на коронавирус были отрицательные, не полетело в Мадрид большинство основных игроков. Вернулся в строй Андрей Пятов, зато выбыл из него получивший травму Виктор Коваленко. Также Луиш Каштру все еще не сможет рассчитывать на Матвиенко, Кривцова, Степаненко, Тайсона, Патрика и Мораеса.

Прогноз

Букмекеры не верят в успех украинской команды. Победа "Реала" оценивается коэффициентом 1,25, тогда как успех "Шахтера" - 12,00. На ничью дают - 6,60.

Где смотреть

Встреча состоится на клубной базе мадридской команды в Вальдебебас, поскольку "Реал" сейчас не играет на "Сантьяго Бернабеу" из-за реконструкции арены. Небольшой стадион назван в честь третьего бомбардира в истории "королевского клуба" Альфредо Ди Стефано. Время начала встречи - 19:55 по киевскому времени.