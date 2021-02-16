"ПСЖ" розгромив на виїзді "Барселону"
Паризький "ПСЖ" на виїзді розгромив каталонську "Барселону" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Французи відзначилися чотирма голами, тоді як каталонці відповіли лише одного разу.
Детальніше про матч, в матеріалі РБК-Україна.
Перший гол у матчі забили саме гравці "Барселони". На 27 хвилині з пенальті відзначився Ліонель Мессі. Проте вже через п'ять хвилин рахунок у поєдинку став рівним - відзначився Кілліан Мбаппе.
У другій половині матчу гравці "ПСЖ" повністю декласували каталонців, відзначившись ще тричі. Ще два голи на рахунку Мбаппе, який у результаті оформив хет-трик, одного разу відзначився Мойзе Кін.
Матч-відповідь між командами відбудеться 10 березня в Парижі. Для виходу далі каталонцям необхідно забивати мінімум чотири голи.
Нагадаємо, букмекери прогнозували перемогу "Барселони" у першому матчі проти "ПСЖ", при цьому у матчі вже фаворитами вважали парижан.
Докладніше про всіх парах 1/8 фіналу ЛЧ, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Також повідомлялося, що київське "Динамо" та донецький "Шахтар" оновили свої заявки для участі у матчах плей-офф Ліги Європи УЄФА.