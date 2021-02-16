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"ПСЖ" розгромив на виїзді "Барселону"

Новость на русском → Барселона, Вівторок 16 лютого 2021 23:52
"ПСЖ" розгромив на виїзді "Барселону"
Автор: Ігор Литвиненко

Паризький "ПСЖ" на виїзді розгромив каталонську "Барселону" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Французи відзначилися чотирма голами, тоді як каталонці відповіли лише одного разу.

Детальніше про матч, в матеріалі РБК-Україна.

Перший гол у матчі забили саме гравці "Барселони". На 27 хвилині з пенальті відзначився Ліонель Мессі. Проте вже через п'ять хвилин рахунок у поєдинку став рівним - відзначився Кілліан Мбаппе.

У другій половині матчу гравці "ПСЖ" повністю декласували каталонців, відзначившись ще тричі. Ще два голи на рахунку Мбаппе, який у результаті оформив хет-трик, одного разу відзначився Мойзе Кін.

Матч-відповідь між командами відбудеться 10 березня в Парижі. Для виходу далі каталонцям необхідно забивати мінімум чотири голи.

Нагадаємо, букмекери прогнозували перемогу "Барселони" у першому матчі проти "ПСЖ", при цьому у матчі вже фаворитами вважали парижан.

Докладніше про всіх парах 1/8 фіналу ЛЧ, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Також повідомлялося, що київське "Динамо" та донецький "Шахтар" оновили свої заявки для участі у матчах плей-офф Ліги Європи УЄФА.

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