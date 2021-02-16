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"ПСЖ" разгромил на выезде "Барселону"

Новина українською → Барселона, Вторник 16 февраля 2021 23:52
"ПСЖ" разгромил на выезде "Барселону"
Автор: Игорь Литвиненко

Парижский "ПСЖ" на выезде разгромил каталонскую "Барселону" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Французы отметились четырьмя голами, тогда как каталонцы ответили лишь однажды.

Подробнее о матче, в материале РБК-Украина.

Первый гол в матче забили именно игроки "Барселоны". На 27 минуте с пенальти отличился Лионель Месси. Однако уже через пять минут счет в поединке стал равным - отличился Киллиан Мбаппе.

Во второй половине матча игроки "ПСЖ" полностью деклассировали каталонцев, отличившись еще трижды. Еще два гола на счету Мбаппе, который в итоге оформил хетт-трик, один раз отличился Мойзе Кин.

Ответный матч между командами состоится 10 марта в Париже. Для выхода дальше каталонцам необходимо забивать минимум четыре гола.

Напомним, букмекеры прогнозировали победу "Барселоны" в первом матче против "ПСЖ", при этом в ответном матче фаворитами уже считали парижан.

Подробнее о всех парах 1/8 финала ЛЧ, читайте в материале РБК-Украина.

Также сообщалось, что киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" обновили свои заявки для участия в матчах плей-офф Лиги Европы УЕФА.

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