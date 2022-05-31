Перес продовжив контракт із "Ред Буллом"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт стайні .

Мексиканський гонщик продовжив співпрацю з "червоними биками" до кінця 2024 року. Нинішній сезон для Переса – другий у складі "Ред Булла".

Церемонія підписання оновленого контракту пілота відбулася за кілька днів після перемоги мексиканця в Монако. Цей виграний гран-прі став другим для Переса за 29 гонок у складі австрійської стайні. Щоправда, перемовини сторін закінчилися ще до Гран-прі в Монте-Карло.

Кар'єра 32-річного пілота у Формулі-1 стартувала в сезоні-2011. Два роки він провів у "Заубері", сезон-2013 від'їздив за кермом "Макларена", а далі 7 років поспіль виступав у "Форс Індії/Рейсінг Пойнті".

Найімовірніше, що новий контракт Переса перекреслить перспективи в "Ред Буллі" П'єра Гаслі. Французький пілот сезон-2022 проводить у другій команді "червоних биків" – "Альфа Таурі", але згодом може замінити в складі "Макларена" Даніеля Ріккардо.