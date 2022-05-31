ru ua
Вт, 31 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Перес продлил контракт с "Ред Буллом"

Новина українською →
Соединенное Королевство, Вторник 31 мая 2022 17:31
Перес продлил контракт с "Ред Буллом" Фото: Серхио Перес (twitter.com/F1)
Автор: Антон Федорцив

Пилот Формулы-1 Серхио Перес поставил подпись под новым соглашением с командой "Ред Булл".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт конюшни.

Мексиканский гонщик продлил сотрудничество с "красными быками" до конца 2024 года. Нынешний сезон для Переса – второй в составе "Ред Булла".

Церемония подписания обновленного контракта пилота состоялась через несколько дней после победы мексиканца в Монако. Этот выигранный гран-при стал вторым для Переса за 29 гонок в составе австрийской конюшни. Правда, переговоры сторон завершились еще до Гран-при в Монте-Карло.

Карьера 32-летнего пилота в Формуле-1 стартовала в сезоне-2011. Два года он провел в "Заубере", сезон-2013 отъездил за рулем "Макларена", а дальше 7 лет подряд выступал в "Форс Индии/Рейсинг Пойнте".

Скорее всего, новый контракт Переса перечеркнет перспективы в "Ред Булле" Пьера Гасли. Французский пилот сезон-2022 проводит во второй команде "красных быков" – "Альфа Таури", но вскоре может заменить в составе "Макларена" Даниэля Риккардо.

Напомним, что пилот "Ред Булл" Перес одержал победу на Гран-при Монако.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Формула-1
NEWS
Около 30 500 военных и более 3300 ББМ: названы потери России в Украине
Около 30 500 военных и более 3300 ББМ: названы потери России в Украине
DAILY
Евгений Енин: Никто не питает иллюзий, что эта война может быть далеко не последней
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Евгений Енин: Никто не питает иллюзий, что эта война может быть далеко не последней