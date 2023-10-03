Самая сильная нация. Украина выиграла Чемпионат Мира по ММА

Украина в очередной раз доказала, что является сильной и мощной нацией. 24 награды (10 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых), и как результат 1 общекомандное место. Украинцы обошли в общем зачете мощную команду из США, завоевавшую 20 наград, и в том числе 9 золотых.

Призерами ЧМ U-18 стали:

Золото:

София Левковская, Евгений Голендер, Анастасия Семака, Евгений Русанюк, Иван Княхницкий, Вероника Кизь, Даниил Чернецкий, Андрей Мартын, Лилия Гугляк, Роман Бондарюк

Серебро:

Александр Слюсарчук, Даниил Сухорук, Иван-Маркиян Качур, Никита Ирчак, Александра Кушнир, Варвара Огородник, Александр Байрак, Богуслава Стасов, Марко Билинский



Бронза:

Сергей Богданов, Александр Машура, Артем Краснобородько, Максим Шишканич, Дмитрий Совенок





Украина выиграла Чемпионат Мира по ММА среди юниоров (фото: UF MMA)

"Сегодня когда нам представилась судьба защищать независимость нашего государства, когда родные и близкие наших юных спортсменов бьют врага, они сделали хорошее дело, стали чемпионами мира, заняли первое командное место на Чемпионате Мира по смешанным боевым искусствам. Эти юноши и девушки показали, что мы нация победителей! Искренне поздравляю нашу сборную, спасибо всем тренерам и партнерам, спасибо нашим воинам, которые уничтожают русскую сволочь на нашей земле, благодаря вам, ваши дети могут жить и развиваться. Слава Украине!" - сказал президент UF MMA Владимир Тесля.

А главный тренер сборной UF MMA U-18 Иван Штефюк отметил, что для него каждый участник команды - победитель.

"Мировое первенство прошло на достаточно высоком уровне. Все наши спортсмены проявили себя с хорошей стороны, но, к сожалению, не все смогли завоевать награды. Для меня каждый участник команды - победитель. В условиях войны немало процессов усложнилось, однако бойцы с достоинством их одолевают", - сказал он.

Тренер выделил в первую очередь девушек, хорошо себя зарекомендовавших на Чемпионате Мира.

"Что касается выступлений на Чемпионате Мира, хочу выделить в первую очередь красиво зарекомендовавших себя девушек, выигрывая досрочно и эффектно. Также отмечу парней, которые уверенно побеждали приближая себя и страну к финалу. После завершения соревнований GAMMA признала двух наших бойцов лучшими на Чемпионате. Это Роман Бондарюк до 72.6 кг (16-17 лет) и Даниил Чернецкий тоже до 72.6 кг (14-15 лет)", – рассказал детали соревнований тренер.

Он отметил, что за первое командное место вышла напряженная борьба между Украиной, США и Казахстаном.

"Сначала на первой строчке находились американцы. Мы собрались, смогли догнать и даже опередить их. В итоге у нас 10 медалей высшей пробы, у США 9, Казахстан имеет 5. Осталось очень приятное впечатление, как к нам относились представители других сборных", - добавил он.

Украина выиграла Чемпионат Мира по ММА среди юниоров (фото: UF MMA)

Рассказал о своих впечатлениях от Чемпионата и вице-президент UF MMA Денис Перч.

"Я очень рад, что украинское первенство вместе с работой тренеров дало в итоге нынешний результат в Греции. Из 32 спортсменов имеем 24 медали. Впереди, конечно, много работы. Подготовка ко взрослому Чемпионату Мира, но нам нравится принимать вызовы и демонстрировать результат. Уверен, что в спорте, равно как и на полях боя все будет Украина!" - сказал он.