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Самая сильная нация. Украина выиграла Чемпионат Мира по ММА

Вторник 03 октября 2023 19:10
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Самая сильная нация. Украина выиграла Чемпионат Мира по ММА Украина выиграла Чемпионат Мира по ММА (фото: UF MMA)
Автор: Анна Шиканова

Триумфом для нашей страны завершился юношеский Чемпионат Мира по смешанным боевым искусствам в греческом городе Александруполис. Украинскую федерацию UF MMA в мировом первенстве GAMMA представляло 32 спортсмена в возрасте с 8 до 18 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UF MMA.

Украина в очередной раз доказала, что является сильной и мощной нацией. 24 награды (10 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых), и как результат 1 общекомандное место. Украинцы обошли в общем зачете мощную команду из США, завоевавшую 20 наград, и в том числе 9 золотых.

Призерами ЧМ U-18 стали:

Золото:

София Левковская, Евгений Голендер, Анастасия Семака, Евгений Русанюк, Иван Княхницкий, Вероника Кизь, Даниил Чернецкий, Андрей Мартын, Лилия Гугляк, Роман Бондарюк

Серебро:

Александр Слюсарчук, Даниил Сухорук, Иван-Маркиян Качур, Никита Ирчак, Александра Кушнир, Варвара Огородник, Александр Байрак, Богуслава Стасов, Марко Билинский

Бронза:

Сергей Богданов, Александр Машура, Артем Краснобородько, Максим Шишканич, Дмитрий Совенок

Самая сильная нация. Украина выиграла Чемпионат Мира по ММАСамая сильная нация. Украина выиграла Чемпионат Мира по ММА

Украина выиграла Чемпионат Мира по ММА среди юниоров (фото: UF MMA)

"Сегодня когда нам представилась судьба защищать независимость нашего государства, когда родные и близкие наших юных спортсменов бьют врага, они сделали хорошее дело, стали чемпионами мира, заняли первое командное место на Чемпионате Мира по смешанным боевым искусствам. Эти юноши и девушки показали, что мы нация победителей! Искренне поздравляю нашу сборную, спасибо всем тренерам и партнерам, спасибо нашим воинам, которые уничтожают русскую сволочь на нашей земле, благодаря вам, ваши дети могут жить и развиваться. Слава Украине!" - сказал президент UF MMA Владимир Тесля.

А главный тренер сборной UF MMA U-18 Иван Штефюк отметил, что для него каждый участник команды - победитель.

"Мировое первенство прошло на достаточно высоком уровне. Все наши спортсмены проявили себя с хорошей стороны, но, к сожалению, не все смогли завоевать награды. Для меня каждый участник команды - победитель. В условиях войны немало процессов усложнилось, однако бойцы с достоинством их одолевают", - сказал он.

Тренер выделил в первую очередь девушек, хорошо себя зарекомендовавших на Чемпионате Мира.

"Что касается выступлений на Чемпионате Мира, хочу выделить в первую очередь красиво зарекомендовавших себя девушек, выигрывая досрочно и эффектно. Также отмечу парней, которые уверенно побеждали приближая себя и страну к финалу. После завершения соревнований GAMMA признала двух наших бойцов лучшими на Чемпионате. Это Роман Бондарюк до 72.6 кг (16-17 лет) и Даниил Чернецкий тоже до 72.6 кг (14-15 лет)", – рассказал детали соревнований тренер.

Он отметил, что за первое командное место вышла напряженная борьба между Украиной, США и Казахстаном.

"Сначала на первой строчке находились американцы. Мы собрались, смогли догнать и даже опередить их. В итоге у нас 10 медалей высшей пробы, у США 9, Казахстан имеет 5. Осталось очень приятное впечатление, как к нам относились представители других сборных", - добавил он.

Самая сильная нация. Украина выиграла Чемпионат Мира по ММА

Украина выиграла Чемпионат Мира по ММА среди юниоров (фото: UF MMA)

Рассказал о своих впечатлениях от Чемпионата и вице-президент UF MMA Денис Перч.

"Я очень рад, что украинское первенство вместе с работой тренеров дало в итоге нынешний результат в Греции. Из 32 спортсменов имеем 24 медали. Впереди, конечно, много работы. Подготовка ко взрослому Чемпионату Мира, но нам нравится принимать вызовы и демонстрировать результат. Уверен, что в спорте, равно как и на полях боя все будет Украина!" - сказал он.

Кстати, ранее мы сообщали, что Марта Костюк в драматической дуэли выбила 7-ю ракетку мира.

А также рассказывали, что украинская команда выиграла Кубок чемпионов мира по пляжному футболу.

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