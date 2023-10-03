Найсильніша нація. Україна виграла Чемпіонат Світу з ММА

Тріумфом для нашої країни завершився юнацький Чемпіонат Світу зі змішаних бойових мистецтв у грецькому місті Александруполіс. Українську федерацію UF MMA у світовій першості GAMMA представляло 32 спортсмени у віці з 8 до 18 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UF MMA.

Україна вкотре довела, що є сильною та потужною нацією. 24 нагороди (10 золотих, 9 срібних та 5 бронзових), і як результат 1 загальнокомандне місце. Українці обійшли в загальному заліку потужну команду із США, яка завоювала 20 нагород, і зокрема 9 золотих.

Призерами ЧС U-18 стали:

Золото:

Софія Левковська, Євген Голендер, Анастасія Семака, Євгеній Русанюк, Іван Княхницький, Вероніка Кизь, Даниїл Чернецький, Андрій Мартин, Лілія Гугляк, Роман Бондарюк

Срібло:

Олександр Слюсарчук, Даниїл Сухорук, Іван-Маркіян Качур, Микита Ірчак, Олександра Кушнір, Варвара Огородник, Олександр Байрак, Богуслава Стасів, Марко Білінський



Бронза:

Сергій Богданов, Олександра Машура, Артем Краснобородько, Максим Шишканич, Дмитро Совенок





Україна виграла Чемпіонат Світу з ММА серед юніорів (фото: UF MMA)

"Сьогодні коли нам випала доля захищати незалежність нашої держави, коли рідні та близькі наших юних спортсменів б’ють ворога, вони зробили гарну справу, стали чемпіонами світу, зайняли перше командне місце на Чемпіонаті Світу зі змішаних бойових мистецтв. Ці юнаки та дівчата показали, що ми нація яка перемагає! Щиро вітаю нашу збірну, дякую всім тренерам та партнерам, дякую нашим воїнам, які знищують російську наволоч на нашій землі, завдяки вам, ваші діти можуть жити та розвиватись. Слава Україні!" - сказав президент UF MMA Володимир Тесля.

А головний тренер збірної UF MMA U-18 Іван Штефюк відзначив, що для нього кожен учасник команди - переможець.

"Світова першість пройшла на досить високому рівні. Всі наші спортсмени проявили себе із хорошої сторони, але на жаль, не всі змогли завоювати нагороди. Для мене кожен учасник команди – переможець. В умовах війни чимало процесів ускладнилось, однак бійці з гідністю їх долають", - сказав він.

Тренер виділив в першу чергу дівчат, які гарно себе зарекомендували на Чемпіонаті Світу.

"Стосовно виступів на Чемпіонаті Світу, хочу виділити в першу чергу дівчат, які гарно себе зарекомендували, виграючи достроково та ефектно. Також відзначу хлопців, які впевнено перемагали наближаючи себе та країну до фіналу. Після завершення змагань GAMMA визнала двох наших бійців найкращими на Чемпіонаті. Це Роман Бондарюк до 72.6 кг (16-17 років) та Даниїл Чернецький теж до 72.6 кг (14-15 років)", - розповів деталі змагань тренер.

Він зазначив, що за перше командне місце вийшла напружена боротьба між Україною, США та Казахстаном.

"Спочатку на першій сходинці знаходились американці. Ми зібрались, змогли наздогнати та навіть випередити їх. У підсумку в нас 10 медалей найвищої проби, у США 9, Казахстан має 5. Лишилось дуже приємне враження, як до нас ставились представники інших збірних", - додав він.

Україна виграла Чемпіонат Світу з ММА серед юніорів (фото: UF MMA)

Розповів про свої враження від Чемпіонату й віцепрезидент UF MMA Денис Перч.

"Я дуже радий, що українська першість разом із роботою тренерів дала у підсумку нинішній результат в Греції. З 32 спортсменів маємо 24 медалі. Попереду, звісно, багато роботи. Підготовка до дорослого Чемпіонату Світу, але нам подобається приймати виклики й демонструвати результат. Впевнений, що у спорті, так само як і на полях бою все буде Україна!" - сказав він.