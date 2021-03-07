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Магучіх взяла "золото" у стрибках у висоту на чемпіонаті Європи, Геращенко - друга

Новость на русском → Польща, Неділя 07 березня 2021 20:31
Магучіх взяла "золото" у стрибках у висоту на чемпіонаті Європи, Геращенко - друга Фото: Ярослава Магучіх (по центру) та Ірина Геращенко (праворуч; скріншот)
Автор: Роман Тверденко

Українка Ярослава Магучіх виграла золоту медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в закритих приміщеннях. Киянка Ірина Геращенко взяла "срібло".

Подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

Ярослава Магучіх виграла змагання в дисципліні, взявши з першої спроби висоту 2 метри і в цілому по всіх відмітках показавши найкращі результати за спробами. Також вона намагалася взяти висоту 2,07 метра, але провалу всі три спроби.

Ірина Геращенко з першої спроби взяла висоту 1,98 метра, а всі три спроби на 2 метри виявилися безуспішними.

На третьому місці опинилася фінка Елла Юннила. Вона з першої спроби пройшла позначку 1,96 метра, але не змогла взяти висоту 1,98 м.

Четвертою дисципліни виявилася ще одна українка Юлія Левченко. Вона завершила змагання після трьох невдалих спроб взяти висоту 1,96 м.

Все на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в закритих приміщеннях, який пройшов у польському Торуні збірна України взяла три медалі - дві золоті (Ярослава Магучіх в стрибках у висоту і Марина Бех-Романчук в стрибках у довжину) і одне "срібло" (Ірина Геращенко в стрибках у висоту).

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