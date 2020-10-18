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Ломаченко програв Лопесу бій за звання абсолютного чемпіона світу

Автор: Вера Олейник

Українець втратив всі свої титули

Український боксер Василь Ломаченко програв бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. За результатами поєдинку судді одноголосним рішенням віддали перемогу Теофімо Лопесу.

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З перших раундів Ломаченко почав вивчати суперника, Лопес пішов вперед, намагаючись працювати по корпусу. Українець включився в бій тільки в шостому раунді, але його кінцівку забрав Лопес.

Ломаченко в останніх раундах намагався йти вперед і атакувати, але підсумками 12 раундів рахунок на користь американського боксера: 116-112, 119-109 і 117-111.

Таким чином, Ломаченко втратив всі свої титули - WBC Franchise, WBA і WBO. Лопес, який до бою володів поясом IBF, став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі.

Зазначимо, що в контракті на бій не була прописала опція про реванш.

Прогноз погоди
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Новини України Василь ЛомаченкобойБокс