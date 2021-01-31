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Іспанська газета розкрила деталі великого контракту Мессі, "Барселона" подасть до суду

Новость на русском → Барселона, Неділя 31 січня 2021 20:19
Іспанська газета розкрила деталі великого контракту Мессі, "Барселона" подасть до суду Фото: Ліонель Мессі (з м'ячем) (fcbarcelona.com)
Автор: Роман Тверденко

Форвард "Барселони" Ліонель Мессі отримає понад півмільярда євро за поточним контрактом з клубом. Частина суми піде на податки.

Про це розповіла іспанська газета "El Mundo".

У неділю видання опублікувало матеріал із заголовком "Контракт, що знищує "Барселону". У ньому журналісти розповіли деталі поточного угоди каталонського клубу з лідером команди.

Згідно з їх інформацією, за чотири роки контракту Мессі отримає 555 мільйонів 237 тисяч євро. Це означає, що кожен рік перебування аргентинського нападника обходиться "Барсі" у 138 мільйонів євро, без урахування різних бонусних доплат. Але при цьому, з урахуванням високих податків на доходи фізосіб в Іспанії, "чистими" гравець отримує близько 75 мільйонів євро на рік.

За сам факт підписання нового контракту (так звані підйомні) в 2017 році "Барселона" заплатила нападнику 115 мільйонів 225 тисяч євро. Також в угоді прописано бонус за лояльність клубу в розмірі 78 мільйонів євро.

Деталі контракту аргентинського футболіста вважаються шокуючими, оскільки, за даними іспанських ЗМІ, "Барселона" має серйозні борги в розмірі мільярда євро, що ставить під сумнів фінансову спроможність клубу.

"Барса" вже відреагувала на публікацію про контракт Мессі і заявила про плани судитися з El Mundo, при цьому не спростувавши опубліковану інформацію, а лише заявивши про порушення конфіденційності даних газетою і непричетність до витоку цієї інформації.

Раніше повідомлялося, що клуби англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) з 6 лютого, тобто з початку 23 туру почнуть тестувати нове правило щодо додаткової заміні. Вона буде вирішена у разі підозри у одного з футболістів струсу мозку.

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