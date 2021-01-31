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Испанская газета раскрыла детали крупного контракта Месси, "Барселона" подаст в суд

Новина українською → Барселона, Воскресенье 31 января 2021 20:19
Испанская газета раскрыла детали крупного контракта Месси, "Барселона" подаст в суд Фото: Лионель Месси (с мячом) (fcbarcelona.com)
Автор: Роман Тверденко

Форвард "Барселоны" Лионель Месси получит более полумиллиарда евро по текущему контракту с клубом. Часть из суммы уйдет на налоги.

Об этом рассказала испанская газета "El Mundo".

В воскресенье издание опубликовало материал с заголовком "Контракт, уничтожающий "Барселону". В нем журналисты рассказали детали текущего соглашения каталонского клуба с лидером команды.

Согласно их информации, за четыре года контракта Месси получит 555 миллионов 237 тысяч евро. Это значит, что каждый год нахождения аргентинского нападающего обходится "Барсе" в 138 миллионов евро, без учета различных бонусных доплат. Но при этом, с учетом высоких налогов на доходы физлиц в Испании, "чистыми" игрок получает около 75 миллионов евро в год.

За сам факт подписания нового контракта (так называемые подъемные) в 2017 году "Барселона" заплатила нападающему 115 миллионов 225 тысяч евро. Также в соглашении прописан бонус за лояльность клубу в размере 78 миллионов евро.

Детали контракта аргентинского футболиста считаются шокирующими, поскольку, по данными испанских СМИ, "Барселона" накопила серьезные долги в размере миллиарда евро, что ставит под вопрос финансовую состоятельность клуба.

"Барса" уже отреагировала на публикацию о контракте Месси и заявила о планах судиться с El Mundo, при этом не опровергнув опубликованную информацию, а лишь заявив о нарушении конфиденциальности данных газетой и непричастности к утечке этой информации.

Ранее сообщалось, что клубы английской Премьер-лиги (АПЛ) с 6 февраля, то есть с начала 23 тура начнут тестировать новое правило о дополнительной замене. Она будет разрешена в случае подозрения у одного из футболистов сотрясения мозга.

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