Германия - Украина: что надо знать о матче Лиги наций

Сможет ли команда Шевченко взять реванш

Сборная Украины на выезде встретится с командой Германии в пятом туре Лиги наций УЕФА. Трансляция начнется в 21:45, а смотреть поединок можно на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". Букмекеры считают явным фаворитом хозяев поля. Встреча находилась под угрозой из-за вспышки коронавируса в "сине-желтой" команде.

14 ноября 21:45

Лейпциг, "Ред Булл Арена"

Турнирное положение

Поединок крайне важен для подопечных Андрея Шевченко в борьбе за выход из группы, а также в борьбе за первое место. Сейчас сборная Украины делит с Германией второе место, однако проигрывает по дополнительным показателям. От лидирующей Испании команды отстают лишь на одно очко.

Подготовка к матчу

Немцы перед встречей со сборной Украины провели товарищеский матч против Чехии. Команда Йоахима Лева минимально победила благодаря единственному гол в матче, который забил Лука Вальдшмидт.

Украина свой контрольный поединок проиграла полякам с "сухим" счетом 0:2. Наша сборная показала хорошую игру, но результата нет. Чтобы претендовать на первое место в группе надо обязательно побеждать.

Статистика встреч

Наша сборная еще ни разу не выигрывала у "бундестим". Украинцам в семи поединках с Германией удалось добиться лишь три ничьи, и все они - в родных стенах. Последняя встреча между командами, которая состоялась 10 октября в Киеве, завершилась поражением "сине-желтых" со счетом со счетом 1:2. И тогда снова наша команда показала хорошую игру, а вратарь Георгий Бущан вытаскивал просто "мертвые" мячи, немцы все же сумели удержать победу.

Прогноз

Букмекеры не верят в успех сборной Украины. Шансы на победу подопечных Андрея Шевченко оцениваются в 15,00. Для сравнения, на триумф немецкой команды можно сделать ставку с коэффициентом 1,17, а на ничейный результат - 6,50.

Где смотреть

Команды встретятся в субботу, 14 ноября, в Лейпциге на стадионе "Ред Булл". На этой арене "сине-желтые" уже успели провести один поединок, который завершился их поражением Испании со счетом 0:4 в первом туре группового раунда ЧМ-2006 года.

В прямой трансляции украинские болельщики могут посмотреть игру на общенациональном канале "Украина". Также матч покажет телеканал "Футбол 1". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.