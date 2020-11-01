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У ще п'яти футболістів "Динамо" підтвердили коронавірус

Новость на русском → Київ, Неділя 01 листопада 2020 21:27
У ще п'яти футболістів "Динамо" підтвердили коронавірус Фото: Олександр Караваєв (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: РБК-Україна

Ще 5 футболістів київського "Динамо" здали позитивні тести на коронавірус. Зокрема, захворювання підтвердили у двох гравців основного складу.

Про це РБК-Україна повідомив інформований співрозмовник в клубі

За його словами, з футболістів складу основи коронавірус підтвердили в Олександра Караваєва і Миколи Шапаренко.

Крім того, вірус виявили також у Міккель Дуелунда, Георгія Цітаішвілі і новачка команди - румуна Тудора Белуце.

Зазначимо, що коронавірус у гравців київського "Динамо" підтвердили напередодні важливого матчу з "Барселоною" в рамках групового етапу Ліги Чемпіонів. Матч відбудеться 4 листопада у столиці Каталонії.

Нагадаємо, до цього коронавірус підтвердили у голкіпера київського "Динамо" Дениса Бойка, який грає в основному складі. Також ЗМІ писали про позитивні тести у співробітників бази "Динамо".

Крім того, перед виїздом на матч з "Ференцварош" позитивним виявився повторний тест у ще одного воротаря "Динамо" Георгія Бущана.

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