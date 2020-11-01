У еще пяти футболистов "Динамо" подтвердили коронавирус
Ещё 5 футболистов киевского "Динамо" сдали позитивные тесты на коронавирус. В частности, заболевание подтвердили у двух игроков основного состава.
Об этом РБК-Украина сообщил информированный собеседник в клубе.
По его словам, из футболистов состава основы коронавирус подтвердили у Александра Караваева и Николая Шапаренко.
Кроме того, вирус обнаружили также у Миккеля Дуэлунда, Георгия Цитаишвили и новичка команды - румына Тудора Бэлуцэ.
Отметим, что коронавирус у игроков киевского "Динамо" подтвердили накануне важного матча с "Барселоной" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. Матч состоится 4 ноября в столице Каталонии.
Напомним, до этого коронавирус подтвердили у голкипера киевского "Динамо" Дениса Бойко, который играет в основном составе. Также СМИ писали о положительных тесты у сотрудников базы "Динамо".
Кроме того, перед выездом на матч с "Ференцварош" позитивным оказался повторный тест у еще одного вратаря "Динамо" Георгия Бущана.