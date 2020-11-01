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У еще пяти футболистов "Динамо" подтвердили коронавирус

Новина українською → Киев, Воскресенье 01 ноября 2020 21:27
У еще пяти футболистов "Динамо" подтвердили коронавирус Фото: Александр Караваев (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: РБК-Украина

Ещё 5 футболистов киевского "Динамо" сдали позитивные тесты на коронавирус. В частности, заболевание подтвердили у двух игроков основного состава.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный собеседник в клубе.

По его словам, из футболистов состава основы коронавирус подтвердили у Александра Караваева и Николая Шапаренко.

Кроме того, вирус обнаружили также у Миккеля Дуэлунда, Георгия Цитаишвили и новичка команды - румына Тудора Бэлуцэ.

Отметим, что коронавирус у игроков киевского "Динамо" подтвердили накануне важного матча с "Барселоной" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов. Матч состоится 4 ноября в столице Каталонии.

Напомним, до этого коронавирус подтвердили у голкипера киевского "Динамо" Дениса Бойко, который играет в основном составе. Также СМИ писали о положительных тесты у сотрудников базы "Динамо".

Кроме того, перед выездом на матч с "Ференцварош" позитивным оказался повторный тест у еще одного вратаря "Динамо" Георгия Бущана.

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