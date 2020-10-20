Динамо - Ювентус: що потрібно знати про стартовий матч групи Ліги чемпіонів

Не пропустіть старт "біло-синіх" на груповій стадії

"Динамо" подолало кваліфікацію і вперше за чотири роки повернулося в груповий етап Ліги чемпіонів, де на старті зіграє проти "Ювентуса" - чемпіона Італії дев'яти останніх сезонів. Трансляція почнеться в 19:55, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 1". Зустріч відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський" з глядачами на трибунах.

Попередні зустрічі

У сезоні 1997/98 кияни вперше подолали груповий етап Ліги чемпіонів, після чого в чвертьфіналі зустрілися з туринським клубом, який до цього три сезони поспіль виходив у фінали єврокубків. "Динамо" вдалося на виїзді здобути нічию 1:1, проте потім біло-сині крупно поступилися в Києві - 1:4. За чотири роки команди знову зустрілися на груповій стадії турніру. Тоді італійці вже двічі обіграли динамівців - 5:0 та 2:1.

Учитель проти учня

Легендарний півзахисник Андреа Пірло, який зараз тренує туринську команду, починав свою кар'єру під керівництвом Мірчі Луческу, який очолює тепер українську команду. Для італійця це дуже відповідальний момент, адже грати проти свого вчителя він буде в своєму першому матчі в Лізі чемпіонів в якості тренера.

Де дивитися матч

"Динамо" прийме "Ювентус" на своєму полі в Києві на НСК Олімпійський у вівторок, 20 жовтня. Незважаючи на складну епідеміологічну ситуацію, глядачі будуть допущені на цей поєдинок. Подивитися поєдинок у прямій трансляції вболівальники також можуть на телеканалі "Футбол 1". Стартовий свисток о 19:55 за київським часом.

Прогноз

"Динамо" почало поточний сезон під керівництвом румунського фахівця Мірчі Луческу, який змінив гру команди навіть незважаючи на велику кількість травмованих гравців. Київська команда з румунським наставником ще не програвала, здобувши вісім перемог у 10 матчах у всіх турнірах.

А ось чемпіони Італії дев'яти останніх сезонів до гри підходять не в найкращому стані, перебуваючи в полоні глобальної перебудови. Команда знаходиться не в своїх оптимальних кондиціях на тлі киян. Через коронавірус вибув Кріштіану Роналду, також не зможе допомогти команді Уестон Маккенна. Незважаючи на всі проблеми, в активі туринської команди достатньо досвідчених гравців, які зможуть замінити Роналду.

"Стара синьйора" сильніша, талановитіша, досвідченіша. Саме тому, відповідно до букмекерських котирувань, є явним фаворитом матчу. Контори пропонують поставити на перемогу "Ювентуса" за 1,96, на нічию за 3,30, на "Динамо" - 4,33.