Динамо впевнено перемогло Минай і зберегло відрив від Шахтаря

Команда Мірчі Луческу з початку матчу повністю контролювала ситуацію і створювала моменти біля воріт гостей із Закарпаття. Але до голів справа дійшла тільки після перерви.

У другому таймі Минай з самого старту буквально посипався. Стартом краху для команди Василя Кобіна стала комбінація Динамо, яка завершилася хорошим ударом Сергія Сидорчука з-за меж штрафного майданчика.

Через кілька хвилин за фол останньої надії у Минаю був видалений Репо Малепе і гості залишилися вдесятьох. Після цього Динамо виконав штрафний. Перший удар не досяг мети, але на добиванні Карлос Де Піна подвоїв перевагу киян.

В кінцівці матчу Минай заробив пенальті для Динамо. Його спочатку не реалізував Артем Бесєдін (парирував воротар Минаю), але суддя Наталія Монзуль вказала перебити і з другої спроби Жерсон Родрігес забив третій гол господарів.

У підсумку перемога Динамо 3:0 і команда Мірчі Луческу залишається лідером чемпіонату з чьотирьохочковою перевагою над Шахтарем.