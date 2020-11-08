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"Шахтар" не відпустив "Динамо" у відрив в чемпіонській гонці

Новость на русском → Неділя 08 листопада 2020 19:27
"Шахтар" не відпустив "Динамо" у відрив в чемпіонській гонці Фото: "Динамо" - "Шахтар" (shakhtar.com)
Автор: Вера Олейник

Кияни зазнали першого програшу в УПЛ

Київське "Динамо" програло донецькому "Шахтарю" в центральному матчі 9 туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок в Києві на НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 0: 3.

Рахунок відкрили на 34 хвилині, коли після подачі з правого флангу грубо помилився на виході голкіпер Руслан Нещерет. М'яч уже в порожні ворота головою переправив колишній гравець киян Жуніор Мораес.

У кінцівці першого тайму "біло-сині" залишилися в меншості. Головний арбітр зустрічі Катерина Монзуль спочатку показала капітану "Динамо" Сергію Сидорчуку жовту картку, але після перегляду відеоповтору змінила своє рішення, відправивши півзахисника достроково в роздягальню.

У другому таймі "Шахтар", граючи в більшості, більше контролював м'яч, та зняв всі питання про переможця зустрічі. "Гірники" відзначилися двічі - голи на рахунку Маркоса Антоніо і Алана Патріка.

Розгромивши "Динамо", "гірники" скоротили від нього відставання в турнірній таблиці до одного очка. Крім того, "Шахтар" обійшов киян за кількістю перемог в очних матчах чемпіонату України. На рахунку донецького клубу 25 перемог в історії національних першостей України. "Динамо", своєю чергою, здобуло 24 перемоги над донеччанами, ще 17 раз команди грали між собою внічию.

Нагадаємо, за підсумками третього туру єврокубків все три українські клуби програли свої поєдинки, не набравши жодного очка.

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