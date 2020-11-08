"Шахтер" не отпустил "Динамо" в отрыв в чемпионской гонке

Киевляне потерпели первый проигрыш в УПЛ

Киевское "Динамо" проиграло донецкому "Шахтеру" в центральном матче 9 тура украинской Премьер-лиги. Поединок в Киеве на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 0:3.

Счет открыли на 34 минуте, когда после подачи с правого фланга грубо ошибся на выходе голкипер Руслан Нещерет. Мяч уже в пустые ворота головой переправил бывший игрок киевлян Жуниор Мораес.

В концовке первого тайма "бело-синие" остались в меньшинстве. Главный арбитр встречи Екатерина Монзуль сначала показала капитану "Динамо" Сергею Сидорчуку желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменила свое решение, отправив полузащитника досрочно в раздевалку.

Во втором тайме "Шахтер", играя в большинстве, больше контролировал мяч, и снял все вопросы о победителе встречи. "Горняки" отличились дважды - голы на счету Маркоса Антонио и Алана Патрика.

Разгромив "Динамо", "горняки" сократили от него отставание в турнирной таблице до одного очка. Кроме того, "Шахтер" обошел киевлян по количеству побед в очных матчах чемпионата Украины. На счету донецкого клуба 25 побед в истории национальных первенств Украины. "Динамо", в свою очередь, одержало 24 победы над дончанами, еще 17 раз команды играли между собой вничью.

Напомним, по итогам третьего тура еврокубков все три украинских клуба проиграли свои поединки, не набрав ни одного очка.