АЕК - Зоря: що треба знати про матч четвертого туру Ліги Європи

"Зоря" вирушила в гості до грецького АЕКа в рамках 4 туру групового етапу Ліги Європи. Трансляція розпочалась о 19:55, а дивитися матч можна було на телеканалі "Футбол 1". Букмекери вважали фаворитами господарів поля. Луганчани програли всі три попередні поєдинки в групі.

26 листопада 19:55

Афіни, стадіон "Спірос Луїс"

Турнірна ситуація перед грою

За підсумками трьох турів український клуб посідає останнє місце в групі, не набравши жодного очка. АЕК, за який виступають українці Євген Шахов і Дмитро Чигринський, набрав свої єдині бали в першому протистоянні з "Зорею", обігравши її на виїзді з рахунком 4:1.

Крім цього луганчани на виїзді поступилися лідируючому на цей момент в групі "Лестеру" з рахунком 0:3, і "Бразі" на своєму полі - 1:2. Якщо "Зоря" програє знову, то ніякий плей-офф команді Віктора Скрипника вже не світить.

Прогноз

На думку букмекерів, греки знову мають шанс на успіх. На перемогу АЕКа можна поставити з коефіцієнтом 1,75, для порівняння, на тріумф "Зорі" оцінюється в 4,75. Нічийний результат поєдинку дорівнює 3,60.

Де дивитись

Поєдинок відбудеться в четвер, 26 листопада, в Афінах на Олімпійському стадіоні. Стартовий свисток арбітра пролунає о 19:55 за київським часом. У прямій трансляцій українські вболівальники зможуть подивитись гру на телеканалі "Футбол 1". Також