В зоні ООС військові збили безпілотник бойовиків

У неділю, 29 листопада, в зоні ООС було зафіксовано одне порушення перемир'я. Бойовики запускали безпілотник.

Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил.

Біля селища Луганське в Донецькій області був зафіксований безпілотник, який перетнув лінію розмежування. Військові збили апарат.

Також тривають роботи з розмінування. Сапери держслужби з надзвичайних ситуацій розмінували шість гектарів і передали на знищення 137 вибухонебезпечних предметів.

Вранці повідомлялося, що за минулу добу, 28 листопада, збройні формування Російської Федерації і її найманці дев'ять разів порушили досягнуті мирні домовленості. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень не було.

Нагадаємо, цього тижня на Донеччині загинув український військовий. Військовослужбовець був убитий кулею ворожого снайпера.

Крім цього, РБК-Україна писало, що в Україні зниклими безвісти вважаються 69 військовослужбовців Збройних сил України. Основні проблеми пов'язані з пошуком зниклих без вести на окупованих територіях.