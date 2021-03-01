Житомирську область внесли в "червону" зону: коли почнуть діяти обмеження

Житомирську область внесли в "червону" зону за рівнем епідемічної небезпеки поширення коронавірусу. З 3 березня на території області вступлять в силу обмеження "червоної" зони.
Відповідне рішення прийняла 1 березня державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов.
"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 годин 00 хвилин 3 березня 2021 "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Житомирської області і застосувати на території Житомирської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "червоний" рівень епідемічної небезпеки", - написав Немчинов.
Таким чином, в області буде заборонена робота кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, ринків. Також не дозволяється проведення масових заходів та відвідування освітніх установ.
Нагадаємо, раніше про те, що Житомирську область внесуть у "червону" зону заявив голова облдержадміністрації Віталій Бунечко. За його словами, в області в три рази збільшилася кількість виявлених випадків за тиждень.
Також РБК-Україна повідомляло, що в країні ще 9 регіонів знаходяться у зоні ризику через поширення коронавірусу.