Жорсткий карантин не вводитимуть до кінця грудня, - МОЗ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні не вводитимуть жорсткий карантин до кінця грудня. За його словами, наразі немає потреби у цьому.

Про це Максим Степанов розповів під час брифінгу.

Степанов сказав, що зараз медична система витримує.

"Епідеміологічні показники дозволяють нам сказати, що у нас немає необхідності вводити тотальний карантин до кінця грудня. Ще раз наголошую, наша медична система витримує", - сказав він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантину вихідного дня в Україні більше не буде. При цьому уряд розробляє збалансоване рішення про посилення карантину в країні.

Також РБК-Україна писало, що за минулу добу підтвердили понад 15 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше нових випадків підтвердили в Києві, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій і Київській областях.