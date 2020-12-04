ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Жорсткий карантин не вводитимуть до кінця грудня, - МОЗ

Новость на русском → Україна, П'ятниця 04 грудня 2020 09:30
Жорсткий карантин не вводитимуть до кінця грудня, - МОЗ Фото: Максим Степанов (facebook.com StepanovMV)
Автор: Андрій Козловський

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні не вводитимуть жорсткий карантин до кінця грудня. За його словами, наразі немає потреби у цьому.

Про це Максим Степанов розповів під час брифінгу.

Степанов сказав, що зараз медична система витримує.

"Епідеміологічні показники дозволяють нам сказати, що у нас немає необхідності вводити тотальний карантин до кінця грудня. Ще раз наголошую, наша медична система витримує", - сказав він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантину вихідного дня в Україні більше не буде. При цьому уряд розробляє збалансоване рішення про посилення карантину в країні.

Також РБК-Україна писало, що за минулу добу підтвердили понад 15 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше нових випадків підтвердили в Києві, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій і Київській областях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Карантин
NEWS
Британія отримала перші дози вакцини Pfizer від COVID-19, - Sky News
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Британія отримала перші дози вакцини Pfizer від COVID-19, - Sky News
DAILY
Настирливий друг: як "Слугу народу" затягують у нову коаліцію
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Настирливий друг: як "Слугу народу" затягують у нову коаліцію