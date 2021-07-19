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Спеку змінять грози. Температура на тижні продовжить знижуватися: де буде найхолодніше

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Київ, Понеділок 19 липня 2021 11:05
Спеку змінять грози. Температура на тижні продовжить знижуватися: де буде найхолодніше Фото: в Україну прийшло похолодання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики дали прогноз погоди в Україні до 23 липня. В українських областях буде зниження температури повітря та дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Прогноз на вівторок

20 липня у західних, південних та східних областях будуть дощі та грози. На заході температура повітря вдень складе +22+25, а вночі +10+16. На півночі вдень буде +23+25, а вночі +13+15. У центральних областях вдень буде +23+26, а вночі +14+16. На півдні вдень буде +25+27, а вночі +14+16.

Спеку змінять грози. Температура на тижні продовжить знижуватися: де буде найхолодніше

Прогноз на середу

21 липня дощі будуть вже у всіх областях. На сході температура повітря вдень складе +28+31, а вночі +19+22. На півдні вдень буде +25+30, а вночі +18+23. У центральних областях вдень прогнозують +22+28, а вночі +16+19. На заході вдень буде +21+25, а вночі +13+15.

Спеку змінять грози. Температура на тижні продовжить знижуватися: де буде найхолодніше

Прогноз на четвер

22 липня дощі покинуть західні області, але будуть на сході країни. Вдень температура повітря вдень на заході складе +22+25, а вночі +12+16. На півдні вдень буде +25+27, а вночі +16+18. У центральних областях вдень буде +23+25, а вночі +14+16.

Прогноз на п'ятницю

Дощі відійдуть з України, але лишиться прохолодна погода. Температура повітря у всіх областях буде коливатись від +22 до +26.

Спеку змінять грози. Температура на тижні продовжить знижуватися: де буде найхолодніше

Нагадаємо, в Україні оголошено штормове попередження.

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