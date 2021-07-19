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Жару сменят грозы. Температура на неделе продолжит снижаться: где будет холоднее всего

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Киев, Понедельник 19 июля 2021 11:05
Жару сменят грозы. Температура на неделе продолжит снижаться: где будет холоднее всего Фото: в Украину пришло похолодание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики дали прогноз погоды в Украине до 23 июля. В украинских областях будет снижение температуры воздуха и дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Прогноз на вторник

20 июля в западных, южных и восточных областях будут дожди и грозы. На западе температура воздуха днем ​​составит +22+25, а ночью +10+16. На севере днем ​​будет +23+25, а ночью +13+15. В центральных областях днем ​​будет +23+26, а ночью +14+16. На юге днем ​​будет +25+27, а ночью +14+16.

Жару сменят грозы. Температура на неделе продолжит снижаться: где будет холоднее всего

Прогноз на среду

21 июля дожди будут уже во всех областях. На востоке температура воздуха днем ​​составит +28+31, а ночью +19+22. На юге днем ​​будет +25+30, а ночью +18+23. В центральных областях днем ​​прогнозируют +22+28, а ночью +16+19. На западе днем ​​будет +21+25, а ночью +13+15.

Жару сменят грозы. Температура на неделе продолжит снижаться: где будет холоднее всего

Прогноз на четверг

22 июля дожди покинут западные области, но будут на востоке страны. Днем температура воздуха днем ​​на западе составит +22+25, а ночью +12+16. На юге днем ​​будет +25+27, а ночью +16+18. В центральных областях днем ​​будет +23+25, а ночью +14+16.

Прогноз на пятницу

Дожди уйдут из Украины, но останется прохладная погода. Температура воздуха во всех областях будет колебаться от +22 до +26.

Жару сменят грозы. Температура на неделе продолжит снижаться: где будет холоднее всего

Напомним, в Украине объявлено штормовое предупреждение.

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