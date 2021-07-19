Жару сменят грозы. Температура на неделе продолжит снижаться: где будет холоднее всего
Синоптики дали прогноз погоды в Украине до 23 июля. В украинских областях будет снижение температуры воздуха и дожди с грозами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГидрометцентра.
Прогноз на вторник
20 июля в западных, южных и восточных областях будут дожди и грозы. На западе температура воздуха днем составит +22+25, а ночью +10+16. На севере днем будет +23+25, а ночью +13+15. В центральных областях днем будет +23+26, а ночью +14+16. На юге днем будет +25+27, а ночью +14+16.
Прогноз на среду
21 июля дожди будут уже во всех областях. На востоке температура воздуха днем составит +28+31, а ночью +19+22. На юге днем будет +25+30, а ночью +18+23. В центральных областях днем прогнозируют +22+28, а ночью +16+19. На западе днем будет +21+25, а ночью +13+15.
Прогноз на четверг
22 июля дожди покинут западные области, но будут на востоке страны. Днем температура воздуха днем на западе составит +22+25, а ночью +12+16. На юге днем будет +25+27, а ночью +16+18. В центральных областях днем будет +23+25, а ночью +14+16.
Прогноз на пятницу
Дожди уйдут из Украины, но останется прохладная погода. Температура воздуха во всех областях будет колебаться от +22 до +26.
Напомним, в Украине объявлено штормовое предупреждение.