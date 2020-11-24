У Зеленського не виключають введення локдауну в Україні

Радник президента Олег Устенко не виключає можливість введення в Україні локдауну. Таке рішення може бути прийнято в разі різкого зростання захворюваності COVID-19.

Про це Він заявив в ефірі "Україна 24".

За його словами, чіткої прогнозованості того, буде точно введений локдаун, поки немає.

"Виключати введення локдауну я б не став. Це можливо. У держави досить обмежені можливості з точки зору компенсації. Я вже не кажу, що локдаун - це серйозний удар по економіці", - сказав Устенко.

При цьому він додав, що коли йде аналіз прийняття подібного рішення, економіка йде на другий план.

"На першому плані - питання здоров'я нації, здоров'я населення. Наскільки це можливо, тактика стримування кількості хворих", - заявив Устенко.

Раніше міністр культури Олександр Ткаченко запропонував ввести двотижневий локдаун в Україні на період новорічних свят.

Також повідомлялося, що сьогодні президент Володимир Зеленський анонсував посилення заходів щодо боротьби з пандемією COVID-19, а також впровадження нових заходів з підтримки бізнесу, який постраждав від карантину.