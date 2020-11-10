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Зеленський: здорова нація має стати національною ідеєю в Україні

Новость на русском → Київ, Вівторок 10 листопада 2020 16:51
Зеленський: здорова нація має стати національною ідеєю в Україні Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент Володимир Зеленський вважає, що здоров'я нації має стати національною ідеєю в Україні. У зв'язку з цим в країні з'явиться програма "Здорова нація", яка буде містити практичні рекомендації щодо зміцнення здоров'я, профілактики захворювань та подолання їх наслідків.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками селекторної наради.

Зеленський зазначив, що пандемія COVID-19 показала, що люди з сильним імунітетом, ті, хто регулярно займається спортом, хворіють на коронавірус в легкій формі та одужують швидше. На його думку, треба щоб ще до інфікування людина знала, як зміцнити свій організм.

У зв'язку з цим Зеленський запропонував створити програму "Здорова нація", а також сформувати "Кошик здоров'я" - перелік вітамінів, необхідних для підтримання здоров'я, зміцнення імунітету тощо.

"Час займатися зарядкою або тренуванням, пити вітаміни. Це час, коли можна зараз зробити таку спортивну оздоровчу програму для нації, поліпшити здоров'я нації", - зауважив Зеленський.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак у відповідь запропонував включити до програми спортсменів, які перехворіли на COVID-19. Щоб вони розповідали людям про свій досвід боротьби з хворобою.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею, представники Офісу президента і уряду найближчим часом вироблять план розробки і впровадження програми в життя.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Зеленський захворів на COVID-19.

Зазначимо, загальна кількість хворих з початку пандемії в Україні наближається до півмільйона.

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