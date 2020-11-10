Зеленский: здоровая нация должна стать национальной идеей в Украине

Президент Владимир Зеленский считает, что здоровье нации должно стать национальной идеей в Украине. В связи с этим в стране появится программа "Здоровая нация", которая будет содержать практические рекомендации по укреплению здоровья, профилактике заболеваний и преодоления их последствий.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам селекторного совещания.

Зеленский отметил, что пандемия COVID-19 показала, что люди с сильным иммунитетом, те, кто регулярно занимается спортом, болеют коронавирусом в легкой форме и выздоравливают быстрее. По его мнению, нужно чтобы еще до инфицирования человек знал, как укрепить свой организм.

В связи с этим Зеленский предложил создать программу "Здоровая нация", а также сформировать "Корзину здоровья" - перечень витаминов, необходимых для поддержания здоровья, укрепления иммунитета и тому подобное.

"Время заниматься зарядкой или тренировкой, пить витамины. Это время, когда можно сейчас сделать такую ​​спортивную оздоровительную программу для нации, улучшить здоровье нации", - отметил Зеленский.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в ответ предложил включить в программу спортсменов, которые переболели COVID-19. Чтобы они рассказывали людям о своем опыте борьбы с болезнью.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею, представители Офиса президента и правительства в ближайшее время выработают план разработки и внедрения программы в жизнь.

Напомним, вчера стало известно, что Зеленский заболел COVID-19.

Отметим, общее число заболевших с начала пандемии в Украине приближается к полумиллиону.