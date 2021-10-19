Зеленський про терміни вступу України в ЄС: немає сенсу ставити питання, коли знаєш відповідь
Президент України Володимир Зеленський висловився про терміни вступу України до ЄС. Він вважає, що немає сенсу ставити питання, коли заздалегідь знаєш відповідь.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Володимира Зеленського під час інтерв'ю ICTV.
"Чесно, нема сенсу ставити деякі питання, коли ти заздалегідь знаєш відповідь. Тому деякі питання я не ставив ні Урсулі фон дер Ляєн, ні Шарлю Мішелю. Якби все залежало тільки від них, то Україна була б в ЄС вже вчора, бо вони допомагають і бачать прогрес у реформах. Але рішення про членство України в ЄС повинні підтримати всі країни, 27 країн повинні проголосувати за це", - заявив Володимир Зеленський.
Президент повідомив, що окремо спілкується з представниками країн ЄС.
"Ми почали цього року готувати декларації з країнами ЄС про підтримку України. Країна, яка підписала декларацію, точно проголосує за нас. Чотири підписали, ще 3 зараз я підпишу. Тобто вже сім, а всього 27", - додав він.