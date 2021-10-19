Зеленський про терміни вступу України в ЄС: немає сенсу ставити питання, коли знаєш відповідь

"Чесно, нема сенсу ставити деякі питання, коли ти заздалегідь знаєш відповідь. Тому деякі питання я не ставив ні Урсулі фон дер Ляєн, ні Шарлю Мішелю. Якби все залежало тільки від них, то Україна була б в ЄС вже вчора, бо вони допомагають і бачать прогрес у реформах. Але рішення про членство України в ЄС повинні підтримати всі країни, 27 країн повинні проголосувати за це", - заявив Володимир Зеленський.

Президент повідомив, що окремо спілкується з представниками країн ЄС.

"Ми почали цього року готувати декларації з країнами ЄС про підтримку України. Країна, яка підписала декларацію, точно проголосує за нас. Чотири підписали, ще 3 зараз я підпишу. Тобто вже сім, а всього 27", - додав він.