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Зеленський про терміни вступу України в ЄС: немає сенсу ставити питання, коли знаєш відповідь

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Вівторок 19 жовтня 2021 00:05
Зеленський про терміни вступу України в ЄС: немає сенсу ставити питання, коли знаєш відповідь Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Президент України Володимир Зеленський висловився про терміни вступу України до ЄС. Він вважає, що немає сенсу ставити питання, коли заздалегідь знаєш відповідь.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Володимира Зеленського під час інтерв'ю ICTV.

"Чесно, нема сенсу ставити деякі питання, коли ти заздалегідь знаєш відповідь. Тому деякі питання я не ставив ні Урсулі фон дер Ляєн, ні Шарлю Мішелю. Якби все залежало тільки від них, то Україна була б в ЄС вже вчора, бо вони допомагають і бачать прогрес у реформах. Але рішення про членство України в ЄС повинні підтримати всі країни, 27 країн повинні проголосувати за це", - заявив Володимир Зеленський.

Президент повідомив, що окремо спілкується з представниками країн ЄС.

"Ми почали цього року готувати декларації з країнами ЄС про підтримку України. Країна, яка підписала декларацію, точно проголосує за нас. Чотири підписали, ще 3 зараз я підпишу. Тобто вже сім, а всього 27", - додав він.

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Володимир Зеленський
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