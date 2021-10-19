ru ua
Вт, 19 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Зеленский о сроках вступления Украины в ЕС: нет смысла задавать вопросы, когда знаешь ответ

Новина українською →
Вторник 19 октября 2021 00:05
Зеленский о сроках вступления Украины в ЕС: нет смысла задавать вопросы, когда знаешь ответ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о сроках вступления Украины в ЕС. Он считает, что нет смысла задавать вопросы, когда заранее знаешь ответ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время интервью ICTV.

"Честно, нет смысла задавать некоторые вопросы, когда ты заранее знаешь ответ. Поэтому некоторые вопросы я не задавал ни Урсуле фон дер Ляйен, ни Шарлю Мишелю. Если бы все зависело только от них, то Украина была бы в ЕС уже вчера, потому что они помогают и видят прогресс в реформах. Но решение о членстве Украины в ЕС должны поддержать все страны, 27 стран должны проголосовать за это", - заявил Владимир Зеленский.

Президент сообщил, что отдельно общается с представителями стран ЕС.

"Мы начали в этом году готовить декларации со странами ЕС о поддержке Украины. Страна, которая подписала декларацию, точно проголосует за нас. Четыре подписали, еще 3 сейчас я подпишу. То есть уже семь, а всего 27", - добавил он.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
В "красной" зоне карантина уже пять областей: где и какие ограничения ввели
В "красной" зоне карантина уже пять областей: где и какие ограничения ввели
DAILY
Деоккупация Крыма. Как Украина намерена возвращать полуостров
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Деоккупация Крыма. Как Украина намерена возвращать полуостров