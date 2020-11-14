Завтра в Україні можливий мокрий сніг та вдень до -3

У неділю, 15 листопада, погода у східних та південних областях України буде дощовою, а також можливий мокрий сніг. На решті території країни буде сухо, але хмарно.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

За даними українських синоптиків, завтра у Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Луганській областях очікується дощ з мокрим снігом. У Кіровоградській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях також дощитиме.

Крім того, у північних та східних областях можливе зниження температури повітря до -1...-4 градусів як вдень, так і вночі. У західних та південних областях завтра буде від +7 до +11 вдень та від +2 до +6 вночі. У центральних областях морозу не прогнозують, але буде прохолодно: від +0 до +5 вдень, від 0 до +3 вночі.

Нагадаємо, сьогодні в Україні прогнозували похмуру погоду, але без опадів. Синоптики попереджали про нічне похолодання до -5 градусів.

Додамо, в листопаді в країні очікуються різкі перепади температури. Прогнозують, що листопад буде холодним, дощовим і похмурим.