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Завтра в Украине возможен мокрый снег и днем до -3

Новина українською → Киев, Суббота 14 ноября 2020 15:31
Завтра в Украине возможен мокрый снег и днем до -3 Фото: снегопад (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В воскресенье, 15 ноября, погода в восточных и южных областях Украины будет дождливой, а также возможен мокрый снег. На остальной территории страны будет сухо, но облачно.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным украинских синоптиков, завтра в Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях ожидается дождь с мокрым снегом. В Кировоградской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях также будет дождливо.

Кроме того, в северных и восточных областях возможно снижение температуры воздуха до -1...-4 градусов как днем, так и ночью. В западных и южных областях завтра будет от +7 до +11 днем и от +2 до +6 ночью. В центральных областях морозов не прогнозируют, но будет прохладно: от +0 до +5 днем, от 0 до +3 ночью.

Завтра в Украине возможен мокрый снег и днем до -3

Напомним, сегодня в Украине прогнозировали пасмурную погоду, но без осадков. Синоптики предупреждали о ночном похолодании до -5 градусов.

Добавим, в ноябре в стране ожидаются резкие перепады температуры. Прогнозируют, что ноябрь будет холодным, дождливым и пасмурным.

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Завтра в Украине возможен мокрый снег и днем до -3
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Завтра в Украине возможен мокрый снег и днем до -3
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