Заборона пластикових пакетів і штрафи до 8500 гривень: комітет Ради підтримав закон

В Україні хочуть штрафувати за використання пластикових пакетів. Екологічний комітет рекомендує Верховній раді остаточно заборонити їх обіг.

Про це повідомив глава Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно депутатами парламентського комітету було підтримано законопроєкт №2051-1 "Про обмеження обігу пластикових пакетів" для розгляду у другому читанні та прийняття його Верховною радою у цілому", - написав міністр.

Закон пропонує заборонити:

надлегкі пластикові пакети;

легкі пластикові пакети, товщиною до 50 мкм;

оксорозкладні (оксобіорозкладні) пластикові пакети.

При цьому винятком стануть пластикові пакети, обмежені величиною (225х345х450 мм), що використовуються для м’яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою.

"Розповсюдження пластикових пакетів каратиметься штрафом від 1700 до 3400 гривень. За повторне порушення стягуватиметься штраф від 3400 до 8500 гривень", - поінформував глава Міндовкілля.

Нагадаємо, наприкінці листопада у Верховній раді приступили до доопрацювання закону №2051-1 про заборону пластикових пакетів.

Як писало РБК-Україна, 3 листопада парламент відправив на повторне друге читання цей проект. Він пропонував заборонити пластикові пакети з 2022 року.

Так, за основу документ ухвалили восени минулого року. Тоді його підтримали 365 парламентарів.