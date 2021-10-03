Заморозки не покидають Україну: синоптики назвали нові дати
Фото: синоптики попередили про заморозки в Україні (pixabay.com)
УкрГідрометцентр опублікував нові дати заморозків в Україні. Температура повітря вночі опуститься у більшості областей.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Заморозки прогнозують:
- вночі 4 жовтня в Україні, крім більшості західних областей та крайнього півдня, місцями в повітрі 0-5 (І рівень небезпечності, жовтий), у Київській області на поверхні ґрунту 0-5 (І рівень небезпечності, жовтий).
- 5-6 жовтня у північних, центральних областях,
- 6 жовтня в східних та більшості західних областей на поверхні ґрунту.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні.
Також стало відомо, яка погода в Україні буде на вихідні.