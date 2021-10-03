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Заморозки не покидають Україну: синоптики назвали нові дати

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Київ, Неділя 03 жовтня 2021 12:54
Заморозки не покидають Україну: синоптики назвали нові дати Фото: синоптики попередили про заморозки в Україні (pixabay.com)
Автор: Анастасія Рокитна

УкрГідрометцентр опублікував нові дати заморозків в Україні. Температура повітря вночі опуститься у більшості областей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Заморозки прогнозують:

  • вночі 4 жовтня в Україні, крім більшості західних областей та крайнього півдня, місцями в повітрі 0-5 (І рівень небезпечності, жовтий), у Київській області на поверхні ґрунту 0-5 (І рівень небезпечності, жовтий).
  • 5-6 жовтня у північних, центральних областях,
  • 6 жовтня в східних та більшості західних областей на поверхні ґрунту.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні.

Також стало відомо, яка погода в Україні буде на вихідні.

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