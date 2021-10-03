Заморозки не покидают Украину: синоптики назвали новые даты
Фото: синоптики предупредили о заморозках в Украине (pixabay.com)
УкрГидрометцентр опубликовал новые даты заморозков в Украине. Температура воздуха ночью опустится в большинстве областей.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Заморозки прогнозируют:
- ночью 4 октября в Украине, кроме большинства западных областей и крайнего юга, местами в воздухе 0-5 градусов (I уровень опасности, желтый), в Киевской области на поверхности почвы 0-5 градусов (I уровень опасности, желтый).
- 5-6 октября в северных, центральных областях,
- 6 октября в восточных и большинстве западных областей на поверхности почвы.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на сегодня.
Также стало известно, какая погода в Украине будет на выходные.