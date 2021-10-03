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Заморозки не покидают Украину: синоптики назвали новые даты

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Киев, Воскресенье 03 октября 2021 12:54
Заморозки не покидают Украину: синоптики назвали новые даты Фото: синоптики предупредили о заморозках в Украине (pixabay.com)
Автор: Анастасия Рокитна

УкрГидрометцентр опубликовал новые даты заморозков в Украине. Температура воздуха ночью опустится в большинстве областей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Заморозки прогнозируют:

  • ночью 4 октября в Украине, кроме большинства западных областей и крайнего юга, местами в воздухе 0-5 градусов (I уровень опасности, желтый), в Киевской области на поверхности почвы 0-5 градусов (I уровень опасности, желтый).
  • 5-6 октября в северных, центральных областях,
  • 6 октября в восточных и большинстве западных областей на поверхности почвы.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на сегодня.

Также стало известно, какая погода в Украине будет на выходные.

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