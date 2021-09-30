Заморозки та дощі у двох областях: прогноз погоди на 1 жовтня

Синоптики дали прогнози погоди на 1 жовтня. На початку наступного місяця похолодає вночі та очікуються дощі у двох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру .

Прогноз на 1 жовтня

Дощі очікуються у Львівській та Волинській областях. У інших регіонах, як прогнозують, буде сухо.

Температура повітря складе:

на заході вдень буде +12+17, а вночі +3+9,

на півночі вдень буде +11+14, а вночі +3+5,

на сході вдень буде +11+14, а вночі +3+5,

на півдні вдень буде +13+15, а вночі +3+8,

у центрі вдень буде +11+15, а вночі +3+5.

У Києві, за прогнозом синоптиків, буде мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря вдень складе +13+15, а вночі +3+5.