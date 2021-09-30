Заморозки и дожди в двух областях: прогноз погоды на 1 октября

Синоптики дали прогнозы погоды на 1 октября. В начале следующего месяца похолодает ночью и ожидаются дожди в двух областях.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра .

Прогноз на 1 октября

Дожди ожидаются во Львовской и Волынской областях. В других регионах, как прогнозируют, будет сухо.

Температура воздуха составит:

на западе днем будет +12+17, а ночью +3+9,

на севере днем будет +11+14, а ночью +3+5,

на востоке днем будет +11+14, а ночью +3+5,

на юге днем будет +13+15, а ночью +3+8,

в центре днем будет +11+15, а ночью +3+5.

В Киеве, по прогнозу синоптиков, будет переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +13+15, а ночью +3+5.