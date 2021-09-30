Заморозки и дожди в двух областях: прогноз погоды на 1 октября
Фото: синоптики дали прогноз погоды на 1 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Синоптики дали прогнозы погоды на 1 октября. В начале следующего месяца похолодает ночью и ожидаются дожди в двух областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.
Прогноз на 1 октября
Дожди ожидаются во Львовской и Волынской областях. В других регионах, как прогнозируют, будет сухо.
Температура воздуха составит:
- на западе днем будет +12+17, а ночью +3+9,
- на севере днем будет +11+14, а ночью +3+5,
- на востоке днем будет +11+14, а ночью +3+5,
- на юге днем будет +13+15, а ночью +3+8,
- в центре днем будет +11+15, а ночью +3+5.
В Киеве, по прогнозу синоптиков, будет переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +13+15, а ночью +3+5.