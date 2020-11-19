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Закриття шкіл неефективне для боротьби з COVID-19, - ВООЗ

Новость на русском → Женева, Четвер 19 листопада 2020 16:28
Закриття шкіл неефективне для боротьби з COVID-19, - ВООЗ Фото: Ханс Клюге (facebook Hans Kluge Jr)
Автор: Дмитро Левицький

Директор європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге виступив проти закриття шкіл в рамках боротьби з поширенням коронавірусу. Він назвав такі заходи неефективними.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами Клюге, діти та підлітки не сприяють розповсюдженню коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19. Тому початкові школи повинні залишитися відкритими.

Зазначимо, це вже не вперше Клюге говорить про неефективність закриття навчальних закладів під час пандемії. Представник ВООЗ наголошував, що закриття шкіл шкодить дітям, які перебувають у тяжкій життєвій ситуації.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України дозволив відкрити школи, але запровадив деякі обмеження для закладів освіти.

Як писало РБК-Україна, 16 листопада знову відкрилися школи у Сумах. Діти повернулися за шкільні парти після декількох тижнів перебування у "червоній зоні" карантину.

Крім того, у Запоріжжі скасували дистанційне навчання, яке запровадили через несприятливу епідемічну ситуацію. Школи та дитсадки працюватимуть за умови дотримання санітарних вимог.

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