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Робота шкіл і дитсадків під час карантину: названі умови

Новость на русском → Україна, Четвер 12 листопада 2020 21:10
Робота шкіл і дитсадків під час карантину: названі умови Фото: шольный клас (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Школи і дитячі садки в Україні можуть працювати під час карантину. Закривати установи повинні, якщо у них більше половини учнів і персоналу пішли на самоізоляцію.

Про це повідомляється в постанові Кабінету міністрів про посилення карантину.

Установи дошкільної, загальної середньої, позашкільної, спортивного та спеціалізованої мистецької освіти заборонено відвідувати, якщо на самоізоляції через контакт з хворим на коронавірус перебувають понад 50% здобувачів освіти і персоналу установ.

Також передбачається заборона на відвідування інших освітніх закладів групами більш ніж в 20 осіб.

Нагадаємо, в середині жовтня Кабінет міністрів вирішив включити рекомендацію про дистанційне навчання для навчальних закладів у постанову про осінніх канікулах. Питання переведення шкіл на навчання онлайн вирішували місцеві влади. У деяких містах учнів відправляли на дистанційну освіту, в частині відновлювали повноцінну роботу шкіл.

Зазначимо, під час жорсткого карантину в Україні діти не навчалися у школах з березня і до кінця навчального року.

Крім цього, Регіональний директор європейського відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге заявляв, що закриття шкіл є неефективним заходом у боротьбі з пандемією коронавіруса.

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