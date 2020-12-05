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Закриють школи і ресторани. Названі можливі обмеження локдауну

Автор: Мілан Лєліч

Під час жорсткого карантину у січні в Україні планують закрити школи, ресторани і фітнес-центри. При цьому будуть працювати гірськолижні курорти та церкви.

Про це заявив головний санлікар України Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами.

Передбачається, що будуть відкриті готелі та гірськолижні курорти. Транспорт буде працювати у звичному режимі. Продуктові магазини будуть відкриті. У церквах введуть обмеження - не більше однієї людини на 5 кв. м.

Будуть закриті школи, дитсадки, ресторани (працюватимуть тільки на доставку та видачу замовлень), фітнес-центри та різні розважальні заклади.

Остаточне рішення щодо карантинних обмежень планується прийняти на засіданні Кабінету міністрів 9 грудня.

Також Ляшко розповів, що перед міністерством охорони здоров'я стоїть завдання довести кількість тестів на COVID до 100 тисяч в день, маються на увазі державні лабораторії та ті приватні лабораторії, які аналізують взяті зразки за бюджетний рахунок. Приблизно 70% тестів останнім часом робиться держлабораторіями, і близько 30% - приватними.

Раніше Ляшко повідомив, що введення локдауну в січні дозволить знизити кількість випадків зараження коронавірусом до 6-8 тисяч на день. Конкретна дата введення жорсткого карантину ще невідома.

Нагадаємо, в Україні знову що видужали від коронавірусу зареєстрували більше, ніж нових випадків COVID-19. За вчора від коронавірусу одужали майже 15 тисяч українців.

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